О промежуточных итогах реорганизации больниц в Псковской области рассказала министр

13:18, 10 июля 2025, ПАИ

О промежуточных итогах реорганизации районных и межрайонных больниц в Псковской области рассказала руководитель регионального министерства здравоохранения Марина Гаращенко в рамках парламентского часа на 46-й сессии Псковского областного Собрания депутатов сегодня, 10 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

В апреле 2024 года провели реорганизацию Псковской областной клинической больницы в форме присоединения к ней Великолукской межрайонной больницы и Псковской городской больницы, напомнила она.

В 2025 году завершается системная реорганизация 14 межрайонных и районных больниц путём объединения в четыре крупных юридических лица, обслуживающих население северной, южной, западной и восточной частей региона.

По всем организациям по заявлениям главных врачей реорганизуемых учреждений проведены заседания комиссии по оценке последствий принятия решения, а также все другие необходимые юридические процедуры (о реорганизации государственных медицинских организаций Псковской области, образующих социальную инфраструктуру для детей, получены положительные заключения), уточнила министр.

В соответствии с распоряжениями правительства Псковской области 30 марта 2024 года завершилось объединение Псковской областной клинической больницы с Великолукской межрайонной больницей и Псковской городской больницей. Созданы филиал «Псковский городской», филиал «Великолукский межрайонный», филиал «Куньинский».

11 ноября 2024 года завершилась реорганизация Островской межрайонной больницы путём присоединения Опочецкой и Пушкиногорской межрайонных больниц. Созданы филиал «Пыталовский», филиал «Опочецкий», филиал «Красногородский», филиал «Пушкиногорский», филиал «Новоржевский».

25 ноября 2024 года завершилась реорганизация Невельской межрайонной больницы путём присоединения Новосокольнической межрайонной больницы и Себежской районной больницы. Созданы филиал «Усвятский», филиал «Новосокольнический», филиал «Пустошкинский», филиал «Себежский».

12 мая 2025 года завершилась реорганизация Псковской межрайонной больницы путём присоединения Гдовской, Печорской районных больниц, Стругокрасненской межрайонной больницы. Созданы филиал «Палкинский», филиал «Гдовский», филиал «Печорский», филиал «Плюсский», филиал «Стругокрасненский».

В настоящее время проходит процедура объединения Порховской межрайонной больницы путём присоединения Бежаницкой межрайонной больницы и Дедовичской районной больницы. Будут созданы филиал «Дновский», филиал «Дедовичский», филиал «Бежаницкий», филиал «Локнянский». До конца месяца планируется реорганизацию завершить, уточнила Марина Гаращенко.

Она напомнила, что решение об изменении структуры межрайонных больниц было принято публично. «Мы лично известили об этом каждую медицинскую организацию и каждый филиал, всех сотрудников», – подчеркнула Марина Гаращенко.

После завершения процесса реорганизации медицинских организаций в объединённые межрайонные больницы внедряются решения, обеспечивающие централизацию функций управления финансовыми, кадровыми и материальными ресурсами. Деятельность медицинской организации направлена на безусловное выполнение доведенного планового (государственного) задания по оказанию бесплатной медицинской помощи гражданам. Во всех структурных подразделениях медицинской организации действуют единые подходы к начислению заработной платы персоналу, в том числе стимулирующих выплат, отметила министр.

Допустима обоснованная дифференциация уровней заработных плат работников, которая формируется исходя из результатов деятельности каждого структурного подразделения медицинской организации. Уровень среднемесячной заработной платы медицинского персонала в уже реорганизованных районных и межрайонных медицинских организациях выровнен по головной структуре и филиалам, добавила она.