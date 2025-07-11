Актёр и музыкант Денис Кугай стал гостем программы «Минкульт». Главное

16:14, 10 июля 2025, ПАИ

Переводчик, музыкант, основатель группы «Слёзы счастья», актёр Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Денис Кугай стал гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 10 июля.

Главное из эфира: