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Актёр и музыкант Денис Кугай стал гостем программы «Минкульт». Главное

Переводчик, музыкант, основатель группы «Слёзы счастья», актёр Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Денис Кугай стал гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 10 июля.

Главное из эфира:

  • ​Денис Кугай руководит одной из самых старых групп Пскова «Слёзы счастья» уже 25 лет;
  • «Всё, чем я занимаюсь, это слово. Это движет мою жизнь», – отметил гость студии;
  • по образованию актёр – переводчик-синхронист;
  • стихотворения и песни Денис Кугай пишет на двух языках – русском и английском;
  • как появилось название группы «Слëзы счастья»: «Изначально это англоязычный коллектив. У нас никогда не было русскоязычных песен, первая появилась в году 2013-2014. История названия во многом обязана именно этому, потому что оно звучит как польская фраза из-за обилия шипящих и наделена неузнаваемыми литерами для англоязычного человека. Нам казалось, это очень иронично»;
  • в репертуаре группы есть как гранж-композиции, так и элементы хард-кора, пост-хард-кора, хип-хопа и других направлений;
  • состав группы «Слёзы счастья» неоднократно менялся по разным причинам. «Это нормальная история и выбор человека. Мы никогда ни с кем не ругаемся, в группе должно быть интересно работать», – подчеркнул Денис Кугай.
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