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Общество

Более 9 тысяч жителей Псковской области остаются без электричества из-за непогоды

В ночь с 9 на 10 июля специалисты «Россети Северо-Запад» подключили к электроснабжению более 100 населённых пунктов, пострадавших от вчерашнего урагана. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Без света всё ещё остаются около 9 тысяч 500 жителей региона.

Восстановительные работы ведутся силами 109 бригад (339 человек) и 111 единиц спецтехники. В оперативном порядке к устранению последствий непогоды подключены сотрудники МЧС и дорожники. На помощь вышли волонтёры – партия «Единая Россия» обеспечила добровольцев необходимым инструментом, техникой и бензином.

«Главы муниципалитетов находятся на постоянной связи, – отметил Михаил Ведерников. – Основные повреждения линий планируется восстановить к концу дня».

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по бесплатному круглосуточному телефону 8-800-220-0-220 или по номеру 122.

Ранее сообщалось, что непогода стала причиной множества поваленных деревьев и оборванных проводов. В связи с этим филиал «Россети Северо-Запад» в регионе работает в особом режиме. Последствия шквала можно увидеть здесь и здесь.

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