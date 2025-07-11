Публикуем видео и фотографии последствий шторма в Великолукском районе

11:58, 10 июля 2025, ПАИ

Накрывший Великолукский район циклон повалил большое количество деревьев и повредил дома. Также зафиксированы многочисленные обрывы линий электропередачи. Фото и видео последствий зафиксировала районная газета «Наш путь».



Фото: Газета "Наш путь"



Фото: Газета "Наш путь"



Фото: Газета "Наш путь"



Фото: Газета "Наш путь"



Фото: Газета "Наш путь"



Фото: Газета "Наш путь"



Фото: Газета "Наш путь"



Фото: Газета "Наш путь"



Фото: Газета "Наш путь"



Фото: Газета "Наш путь"



Фото: Газета "Наш путь"



Фото: Газета "Наш путь"



Фото: Газета "Наш путь"



Фото: Газета "Наш путь"



























Наиболее пострадала деревня Полибино, где зафиксированы значительные разрушения, сообщил глава Великолукского района Алексей Кузьмин.

Он заверил, что местные власти, энергетики, работники дорожной службы, волонтеры делают всё возможное для скорейшей ликвидации последствий стихии.

Напомним, серьёзный шторм ударил по южным районам Псковской области 9 июля.