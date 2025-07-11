Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Публикуем видео и фотографии последствий шторма в Великолукском районе

Накрывший Великолукский район циклон повалил большое количество деревьев и повредил дома. Также зафиксированы многочисленные обрывы линий электропередачи. Фото и видео последствий зафиксировала районная газета «Наш путь».

  • Последствия шторма в Великолукском районе
    Фото: Газета "Наш путь"
  • Последствия шторма в Великолукском районе
    Фото: Газета "Наш путь"
  • Последствия шторма в Великолукском районе
    Фото: Газета "Наш путь"
  • Последствия шторма в Великолукском районе
    Фото: Газета "Наш путь"
  • Последствия шторма в Великолукском районе
    Фото: Газета "Наш путь"
  • Последствия шторма в Великолукском районе
    Фото: Газета "Наш путь"
  • Последствия шторма в Великолукском районе
    Фото: Газета "Наш путь"
  • Последствия шторма в Великолукском районе
    Фото: Газета "Наш путь"
  • Последствия шторма в Великолукском районе
    Фото: Газета "Наш путь"
  • Последствия шторма в Великолукском районе
    Фото: Газета "Наш путь"
  • Последствия шторма в Великолукском районе
    Фото: Газета "Наш путь"
  • Последствия шторма в Великолукском районе
    Фото: Газета "Наш путь"
  • Последствия шторма в Великолукском районе
    Фото: Газета "Наш путь"
  • Последствия шторма в Великолукском районе
    Фото: Газета "Наш путь"

Наиболее пострадала деревня Полибино, где зафиксированы значительные разрушения, сообщил глава Великолукского района Алексей Кузьмин.

Он заверил, что местные власти, энергетики, работники дорожной службы, волонтеры делают всё возможное для скорейшей ликвидации последствий стихии.

Напомним, серьёзный шторм ударил по южным районам Псковской области 9 июля.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 июля 2025

Ещё более миллиона рублей лишились псковичи из-за мошенников
11 июля 2025

Россия выдала Латвии педофила: преступника переправили через границу в Псковской области
11 июля 2025

Опора для дорожных знаков рухнула в центре Пскова
11 июля 2025

72-летний мужчина пропал в Гдовском районе
11 июля 2025

В Себежском районе автомобиль «Службы здоровья» вылетел в кювет и протаранил дерево
10 июля 2025

Полицейский спас мужчину из задымлённой квартиры в Пыталово
10 июля 2025

Публикуем видео и фотографии последствий шторма в Великолукском районе
10 июля 2025

Мощный циклон разрушил дома в Великолукском районе
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...