Мощный циклон разрушил дома в Великолукском районе

11:15, 10 июля 2025, ПАИ

Вчерашний циклон, обрушившийся на Великолукский район в виде штормового ветра, града и сильнейшего ливня, нанес серьезный ущерб. Наиболее пострадала деревня Полибино, где зафиксированы значительные разрушения, сообщил глава Великолукского района Алексей Кузьмин в своём телеграм-канале.

Руководитель муниципалитета выехал в Полибино для оценки масштаба последствий и личного общения с жителями. «Понимаю вашу тревогу и заверяю, что администрация района, администрация Пореченской волости, энергетики, работники дорожной службы, волонтеры делают все возможное для скорейшей ликвидации последствий стихии», – сказал он.

В настоящее время комиссия администрации района занимается составлением актов и оценкой ущерба, нанесенного домовладениям. Каждое обращение будет рассмотрено в индивидуальном порядке, подчеркнул Алексей Кузьмин.

«Сейчас основные силы брошены на расчистку местных дорог. Федеральная и региональная трассы были расчищены уже вчера. В круглосуточном режиме работают 5 бригад энергетиков, и еще 5 находятся на подъезде. Где это необходимо, будут установлены генераторы», – проинформировал он.

По словам главы района, сначала энергетики восстанавливают высоковольтные линии, а затем отрабатывают заявки по линиям 0,4 кВ. «Восстановление электроснабжения – приоритетная задача, но, к сожалению, работу осложняет продолжающийся дождь», – отметил он и поблагодарил местных жителей за активное участие в расчистке территорий и понимание сложившейся ситуации.

При обнаружении поваленных деревьев великолучан просят сообщать об этом в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДСС) района по телефону 5-00-22. О случаях отключения электроэнергии необходимо информировать «Россети» по телефону горячей линии 8-800-220-0-220. Короткий номер для мобильных телефонов – 220.