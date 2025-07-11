Молодожёны из Псковской области стали участниками церемонии закрытия свадебного фестиваля в Москве

18:52, 10 июля 2025, ПАИ

Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца» завершился торжественной церемонией закрытия и концертом русской музыки ХХ века сегодня, 10 июля, рассказала участница мероприятия Анастасия Тарасова.



Фото: Анастасия Тарасова



Фото: Анастасия Тарасова



Фото: Анастасия Тарасова



Фото: Анастасия Тарасова



Фото: Анастасия Тарасова



Фото: Анастасия Тарасова











В ходе торжественной церемонии молодожёнам, одержавшим победу в различных номинациях, вручили памятные подарки, в частности, статуэтку в виде двух колец и путешествие по России. Также пары этого года участвовали в выступлениях совместно с приглашёнными звёздами. Ведущими выступили телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов – семейная пара, которая ждёт третьего ребёнка.

В третий день фестиваля участники также могли посетить паблик-токи, мастер-классы, лекции, гастрономическое представление и литературный клуб. Все они были посвящены традициям российских свадеб, современным трендам, а также построению семейных отношений.

Праздник стартовал в День семьи, любви и верности, 8 июля, в Национальном центре «Россия» в Москве. Ключевыми событиями трёхдневного праздника стали церемонии единовременной регистрации браков влюблённых со всей России, которые состоялись 8 и 9 июля. В первый день новые семьи создали 151 пару, во второй – 55. Среди них – молодожёны из Псковской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Нижегородской, Новгородской, Томской областей и других регионов страны.

Отметим, 8 июля на фестивале в Москве свои отношения узаконили псковичи Илья Басов и Лада Голосова. Также 9 июля экс-сотрудница Псковского агентства информации Анастасия Тарасова вышла замуж на Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца».