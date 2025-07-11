Более тысячи деревьев убрали с ЛЭП в Псковской и Новгородской областях
С линий электропередачи в Псковской и Новгородской областях убрано 1 170 деревьев после урагана, сообщили «Россети Северо-Запад».
Напомним, серьёзный шторм ударил по южным районам Псковской области 9 июля.
Наиболее пострадала деревня Полибино, где зафиксированы значительные разрушения, сообщил глава Великолукского района Алексей Кузьмин.
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