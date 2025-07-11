Более тысячи деревьев убрали с ЛЭП в Псковской и Новгородской областях

20:51, 10 июля 2025, ПАИ

С линий электропередачи в Псковской и Новгородской областях убрано 1 170 деревьев после урагана, сообщили «Россети Северо-Запад».

Напомним, серьёзный шторм ударил по южным районам Псковской области 9 июля.

Наиболее пострадала деревня Полибино, где зафиксированы значительные разрушения, сообщил глава Великолукского района Алексей Кузьмин.