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Общество

Более тысячи деревьев убрали с ЛЭП в Псковской и Новгородской областях

С линий электропередачи в Псковской и Новгородской областях убрано 1 170 деревьев после урагана, сообщили «Россети Северо-Запад».

Напомним, серьёзный шторм ударил по южным районам Псковской области 9 июля.

Наиболее пострадала деревня Полибино, где зафиксированы значительные разрушения, сообщил глава Великолукского района Алексей Кузьмин.

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