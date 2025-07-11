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Общество

Пятизвёздочный гостиничный комплекс открылся в центре Пскова

Камерное историческое пространство «Квартал Мейера» открылось в Пскове у слияния рек Великой и Псковы.

Фото здесь и далее: сайт гостиничного комплекса «Квартал Мейера»

Пятизвёздочный гостиничный комплекс появился в историческом здании бывшей канатной фабрики благодаря программе льготного кредитования нацпроекта «Туризм». Как ранее отмечали в Министерстве экономического развития, таким образом объекты культурного наследия вовлекаются в туристический оборот, программа позволяет дать таким зданиям вторую жизнь, а также расширить перечень предложений и услуг, создать новые туристические магниты и увеличить число гостей.

В итоге в центре Пскова восстановили два исторических здания, создав целый квартал, центром которого стал отель на 55 номеров. Также пространство включает в себя гостевой дом, ресторан, банный комплекс и площадку для мероприятий.

Напомним, в мае 2025 года проект представили замминистра Дмитрию Вахрукову во время его рабочей поездки в Псковскую область.

Ранее также сообщалось о ходе строительства гостиницы «Космос» в Пскове. Кроме того, ПАИ информировало о том, что почти готов к открытию «Псков Бутик-Отель».

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