Пятизвёздочный гостиничный комплекс открылся в центре Пскова

13:11, 11 июля 2025, ПАИ

Камерное историческое пространство «Квартал Мейера» открылось в Пскове у слияния рек Великой и Псковы.

Пятизвёздочный гостиничный комплекс появился в историческом здании бывшей канатной фабрики благодаря программе льготного кредитования нацпроекта «Туризм». Как ранее отмечали в Министерстве экономического развития, таким образом объекты культурного наследия вовлекаются в туристический оборот, программа позволяет дать таким зданиям вторую жизнь, а также расширить перечень предложений и услуг, создать новые туристические магниты и увеличить число гостей.

В итоге в центре Пскова восстановили два исторических здания, создав целый квартал, центром которого стал отель на 55 номеров. Также пространство включает в себя гостевой дом, ресторан, банный комплекс и площадку для мероприятий.

Напомним, в мае 2025 года проект представили замминистра Дмитрию Вахрукову во время его рабочей поездки в Псковскую область.

Ранее также сообщалось о ходе строительства гостиницы «Космос» в Пскове. Кроме того, ПАИ информировало о том, что почти готов к открытию «Псков Бутик-Отель».