Пятизвёздочный гостиничный комплекс открылся в центре Пскова
Камерное историческое пространство «Квартал Мейера» открылось в Пскове у слияния рек Великой и Псковы.
Пятизвёздочный гостиничный комплекс появился в историческом здании бывшей канатной фабрики благодаря программе льготного кредитования нацпроекта «Туризм». Как ранее отмечали в Министерстве экономического развития, таким образом объекты культурного наследия вовлекаются в туристический оборот, программа позволяет дать таким зданиям вторую жизнь, а также расширить перечень предложений и услуг, создать новые туристические магниты и увеличить число гостей.
В итоге в центре Пскова восстановили два исторических здания, создав целый квартал, центром которого стал отель на 55 номеров. Также пространство включает в себя гостевой дом, ресторан, банный комплекс и площадку для мероприятий.
Напомним, в мае 2025 года проект представили замминистра Дмитрию Вахрукову во время его рабочей поездки в Псковскую область.
Ранее также сообщалось о ходе строительства гостиницы «Космос» в Пскове. Кроме того, ПАИ информировало о том, что почти готов к открытию «Псков Бутик-Отель».
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