«Псков Бутик-Отель» на Профсоюзной почти готов к открытию

10:39, 28 апреля 2025, ПАИ

«Псков Бутик-Отель» на улице Профсоюзной в Пскове откроется 1 мая 2025 года, рассказала директор заведения Юлия Дегтярь в беседе с корреспондентом ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ























«У нас уже готовы все номера – их 32. Есть номера первой категории, то есть стандартные, а также полулюксы и один президентский люкс», – поделилась результатами работы собеседница ПАИ. Она также рассказала, что в отеле есть семейные номера, которые подойдут для больших компаний.

Хотя гостиница ещё не открылась официально, все номера начиная с 1 мая уже забронированы. «Гостиница уже работает в тестовом режиме – заезды начались ещё в начале апреля», – подчеркнула Юлия Дегтярь.

В интерьере отеля присутствуют картины. Владелец бутик-отеля предоставил их из личной коллекции, а в будущем отель планирует привлекать местных художников, которые делают вклад в развитие региона. Юлия Дегтярь уверена, что так о Пскове узнают не только в России, но и за рубежом.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





У отеля большие планы на будущее: планируется открыть конференц-зал, тренажёрный зал и облагородить близлежащую территорию. Напомним, что в отеле откроют бутик-ресторан, особенностью которого станут блюда от шефа и продукты от местных производителей. «Меню будет уникальным – повара будут готовить блюда с использованием местных сезонных фермерских продуктов», – отметила директор «Псков Бутик-Отеля».

Проект находится на консультационном сопровождении Фонда инвестиционного развития Псковской области. Строительные работы на объекте ведутся с 2020 года, а открытие отеля первоначально планировалось ещё осенью 2024 года.

Отметим, что Псковская область вошла в первую двадцатку популярных направлений отдыха на майские праздники в этом году.