О ходе строительства гостиницы «Космос» в Пскове рассказал подрядчик

12:14, 12 мая 2025, ПАИ

Возведение конструкций новой трёхзвездочной гостиницы под управлением Cosmos Hotel Group, которая расположится на улице Кузнецкой, 33 в Пскове, планируется завершить к августу. О ходе строительства ПАИ рассказал подрядчик.

На данный момент подрядная организация завершает этап возведения здания на отметке ниже нуля. В настоящее время ведутся монолитные работы по возведению цокольного этажа.

После этого строители перейдут к возведению первого, второго и третьего этажей.

Как рассказал ПАИ подрядчик, строительство гостиницы идет по графику.

Ранее депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин заявил, что гостиница «Космос» станет точкой притяжения, её создание будет способствовать обновлению района. «Я всегда за баланс, чтобы и жителям было комфортно, и город развивался», – подчеркнул он.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







Напомним, что строительство гостиницы началось осенью 2024 года, она будет рассчитана на 120 номеров. Планируемый объём инвестиций составляет 1,1 млрд рублей, после ввода объекта в эксплуатацию будет создано 76 новых рабочих мест.

Отметим, что проект реализуют в рамках обновлённого нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о планах по открытию бутик-отеля на 32 места, а также о первой в Псковской области пятизвездочной гостинице на 64 места.