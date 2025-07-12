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Общество

Здание школы пострадало от урагана в Печорском округе

Здание школы пострадало от урагана в Печорском округе в деревне Лавры Печорского муниципального округа. Очевидцы продолжают присылать фото урагана в редакцию районной газеты «Печорская правда».

  • Непогода бушует в Печорском округе
    Фото: Газета «Печорская правда».
  • Непогода бушует в Печорском округе
    Фото: Газета «Печорская правда».
  • Непогода бушует в Печорском округе
    Фото: Газета «Печорская правда».

«Связи нет, света нет. Сильно досталось школе, да и всей деревне. С восьми утра туда выдвинулись сотрудники администрации на помощь», – рассказали очевидцы.

Ранее сообщалось, что ливень с крупным градом накрыл город Себеж.

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