Здание школы пострадало от урагана в Печорском округе
Здание школы пострадало от урагана в Печорском округе в деревне Лавры Печорского муниципального округа. Очевидцы продолжают присылать фото урагана в редакцию районной газеты «Печорская правда».
«Связи нет, света нет. Сильно досталось школе, да и всей деревне. С восьми утра туда выдвинулись сотрудники администрации на помощь», – рассказали очевидцы.
Ранее сообщалось, что ливень с крупным градом накрыл город Себеж.
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