Здание школы пострадало от урагана в Печорском округе

09:52, 12 июля 2025, ПАИ

Здание школы пострадало от урагана в Печорском округе в деревне Лавры Печорского муниципального округа. Очевидцы продолжают присылать фото урагана в редакцию районной газеты «Печорская правда».



Фото: Газета «Печорская правда».



Фото: Газета «Печорская правда».



Фото: Газета «Печорская правда».





«Связи нет, света нет. Сильно досталось школе, да и всей деревне. С восьми утра туда выдвинулись сотрудники администрации на помощь», – рассказали очевидцы.

Ранее сообщалось, что ливень с крупным градом накрыл город Себеж.