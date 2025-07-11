Ливень с крупным градом накрыл город Себеж

18:32, 11 июля 2025, ПАИ

В центре Себежа прошёл ливень, на окраинах города выпал крупный град, который повредил посадки на огородах. Об этом пишет газета «Призыв» со ссылкой на сообщения местных жителей.

Ранее в МЧС предупредили, что вечером 11 июля с сохранением в течение ночи 12 июля по Псковской области, начиная с южных районов, ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: грозы, ливни, при грозе местами шквалистое усиление ветра.

Напомним, что 9 июля серьёзный ущерб нанёс циклон, обрушившийся на юг Псковской области в виде штормового ветра, града и сильнейшего ливня. В Великолукском районе он повалил большое количество деревьев и повредил дома. Также зафиксированы многочисленные обрывы линий электропередачи.

Из-за чего это случилось ПАИ.рассказала руководитель Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.