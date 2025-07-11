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Общество

Ливень с крупным градом накрыл город Себеж

В центре Себежа прошёл ливень, на окраинах города выпал крупный град, который повредил посадки на огородах. Об этом пишет газета «Призыв» со ссылкой на сообщения местных жителей.

Фото читательницы газеты «Призыв»

Ранее в МЧС предупредили, что вечером 11 июля с сохранением в течение ночи 12 июля по Псковской области, начиная с южных районов, ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: грозы, ливни, при грозе местами шквалистое усиление ветра.

Напомним, что 9 июля серьёзный ущерб нанёс циклон, обрушившийся на юг Псковской области в виде штормового ветра, града и сильнейшего ливня. В Великолукском районе он повалил большое количество деревьев и повредил дома. Также зафиксированы многочисленные обрывы линий электропередачи.

Из-за чего это случилось ПАИ.рассказала руководитель Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

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