Михаил Ведерников вручил награды активным участникам реализации нацпроектов в регионе

15:02, 12 июля 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил активных участников реализации национальных проектов в регионе, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

«Мы вместе – большая профессиональная команда, которая из года в год повышает свое мастерство и улучшает качество работы», – с этих слов начал свое обращение губернатор Псковской области Михаил Ведерников к наиболее активным участникам реализации первого цикла президентских национальных проектов в регионе.

В правительстве Псковской области прошло торжественное чествование представителей разных сфер деятельности – тех, кто выполнял высокие задачи по развитию региона и улучшению жизни граждан.

В этот день в столице региона собрались представители сфер здравоохранения, дорожного строительства, информационных технологий, специалисты финансовой отрасли, области имущественных отношений и др.

«Все вы внесли свой уникальный вклад в развитие Псковской области: готовили заявки, строили объекты, контролировали процесс, придумывали новые проекты, защищали интересы муниципальных образований. Что особенно важно: результаты нашей работы видят жители Псковской области», – подчеркнул глава региона и напомнил, что 2024 год в Псковской области завершен с рекордным показателем исполнения нацпроектов в 99,78%.

Губернатор подчеркнул, что работа по реализации национальных проектов в регионе продолжается. «Теперь мы вступили в новый этап. Вызовов тоже будет много. Но я уверен, что весь свой уникальный опыт, профессионализм, неравнодушие, работоспособность вы приложите, чтобы и на этом этапе показать достойный результат. Для достижения общего итога важна работа каждого человека в команде», – сказал Михаил Ведерников.

В продолжение состоялась церемония награждения. За значительные заслуги в социально-экономическом развитии Псковской области почетные знаки «За заслуги перед Псковской областью» губернатор вручил министру здравоохранения региона Марине Гаращенко и министру экономического развития области Андрею Михееву.

Трое человек удостоены Почетной грамоты губернатора за высокий профессионализм, большой личный вклад в обеспечение реализации нацпроектов на территории региона в период с 2019 по 2024 годы.

Работа еще порядка 20 специалистов отмечена Благодарственным письмом губернатора.

Среди, тех кто в этот день получил награду из рук Михаила Ведерникова, – представители династии дорожных строителей из Великих Лук Алексей и Артем Торгашовы.

Алексей Торгашов в профессии уже более 20 лет и сейчас руководит асфальтной бригадой Великолукского филиала предприятия «Псковавтодор». «Укладываем асфальтобетонные смеси на юге области в рамках реализации нацпроектов. Работа тяжелая, но в ней есть свой интерес. Каждый день новые объекты, новые районы – объездил практически весь юг области. Работа дорожника – это созидание, ты оставляешь за собой след в истории. И самому радостно по новой дороге ехать, и приятно видеть свой вклад для жителей. Хорошо, когда ты занимаешься полезным делом и любишь свой труд», – отметил он.

По стопам отца работать в дорожную сферу пришел и сын Артем Торгашов. Он признается, что заинтересовался профессией еще во время учебы в школе: «Отец меня многому научил и продолжает делиться опытом. Я вижу в этой деятельности большую пользу».

Отметим, за годы реализации первого цикла президентских национальных проектов в Псковской области построено 17 детских садов и 4 школы, открыт Центр одаренных детей «Вега»; создано порядка 140 ФАПов и 1 врачебная амбулатория, оснащено 23 медорганизации, капитально отремонтированы более 40 объектов здравоохранения; создан Молодежный кадровый центр; модернизировано 14 модельных муниципальных библиотек, отремонтировано 17 сельских учреждений культуры, в острове построен Центр культурного развития; приведено в порядок более тысячи километров дорог и 20 мостов; открыт Центр «Мой бизнес», где предприниматели получают консультации и меры государственной поддержки.