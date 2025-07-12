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Михаил Ведерников – о рождении дочки у сбежавшей из Ирландии семьи: Уверен, новый этап в жизни наших переселенцев будет счастливым

О новом этапе жизни в семье Улитиных, бежавших от европейской ювенальной юстиции в Россию через восемь стран, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Пополнение в семье празднуют сбежавшие из Ирландии Игорь Улитин и Ангелика Лукашевска. Фото: ПАИ

«У семьи родилась дочка. Маленькая Катюша появилась на свет в нашем Перинатальном центре. Супруги выразили благодарность команде наших докторов за внимание и заботу. «Мы находились в надёжных руках», – поделился Игорь, сопровождавший Ангелику на сервисных родах», – отметил глава региона.

Михаил Ведерников также подчеркнул, что семья надеется в самое ближайшее время получить российское гражданство и уже в новом статусе продолжить борьбу за детей, которых у них отняли в Ирландии. «Уверен, новый этап в жизни наших переселенцев будет счастливым!» – заключил губернатор.

Подробнее об истории семьи Улитиных можно прочесть здесь.

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