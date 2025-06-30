«Я никогда отсюда не уеду»: о сбежавшей из Ирландии в Псков семье продолжают писать федеральные СМИ

16:34, 30 июня 2025, ПАИ

О сбежавшей от ювенальной юстиции из Ирландии в Псков семье Улитиных продолжают писать федеральные СМИ. Новые подробности драматичной истории приводит медиа «Царьград».

Ранее сюжет о семье Улитиных показал Первый канал, об этом в своём телеграм-канале писал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Игорь Улитин почти всю сознательную жизнь, 28 лет, прожил в Америке и Европе, куда его из Литвы после развала СССР вывез отец. За границей Игорь женился, у него родились дети, которых в итоге отняли. Мужчина никогда не был в России, но, когда пересек границу Псковской области, чувствовал, что они с беременной женой дома и никто не отнимет дочку, которая должна появиться на свет в начале июля. Ради пятого ребёнка Игорь и Анжелика и предприняли этот побег. При этом в приёмной семье в Великобритании живёт отнятый у супругов пятилетний сын Лука. А в Ирландии у чужих людей – трёхлетняя Анастасия.

Сейчас Игорь Улитин и Анжелика Лукашевска обживаются в Пскове. Подали документы на гражданство.

«Я лицензированный электрик, есть диплом менеджера по строительству, – рассказал Игорь изданию «Царьград». – Но в любом месте, где бы я ни работал, интересовались: откуда ты, кто твои родители? И в каждой стране: ты не американец, не англичанин, не ирландец. Почему ты тут работаешь? Почему крадёшь работу в нашей стране? Езжай к себе домой. А где мой дом?»

Игорь поделился, что в Британии и Европе институты государства направлены против семьи. У его жены Анжелики соцслужбы отняли двух детей от первого брака. Десять лет назад её сын Томас травмировал ногу в спортивной секции, но врачи заявили, что травму мальчику могли нанести в семье. Опека не стала разбираться, мальчика передали приёмным родителям. Через несколько лет Анжелика наказала 13-летнюю дочь Оливию за ночной побег из дома. Девочка пожаловалась в школе, и ребёнка изъяли без объяснений и разбирательств.

В браке с Игорем Анжелика родила Луку и Анастасию. Их тоже изъяли: «Мы судились за Луку два с половиной года. Нас водили за нос: «Да, у вас есть шанс». Но дело тянули, сына не вернули. Спасаясь от властей Британии, мы переехали в Ирландию, где родилась Анастасия. И её изъяли, тоже на всякий случай. Оказалось, британская опека передала наши данные ирландцам. В полтора года дочка оказалась в чужой семье. Забирали с полицией, силой, ворвались в дом».

Два месяца назад семья сбежала в Россию на автомобиле. На пароме переехали в Англию, далее паромом во Францию. Потом через Нидерланды, Бельгию, Германию въехали в Польшу. В Польше Анжелика встретилась с отцом и сестрой. Семье она не сказала, куда они едут.

«На границе латыши отобрали у нас всю еду, – рассказал Игорь об их с супругой пути. – Я пробовал возразить: жена беременная, ей питаться надо. Проверили автомобиль, чтобы ни кусочка не провезли. В Латвии на дороге остановил полицейский патруль. Обыскали автомобиль и отпустили. До границы я гнал на бешеной скорости. Я не понял, как быстро удалось пройти границу с Россией – всего за три часа. Вижу флаг России, пограничника. Я перекрестился, в небо посмотрел: «Благодарю, Господи». Десять дней стрессов, с женой на последних сроках беременности... Анжелике сказал: «Я никогда отсюда не уеду».

Игорь отметил, что в Псковской области их приняли, помогли с жильём и документами. Уполномоченный при губернаторе Псковской области по работе с соотечественниками Елена Полонская и её команда в пути их поддерживали.

«Я подготовился к переезду материально, тяжело работал семь месяцев. Главное – дождаться рождения дочки. Сражение за Луку и Анастасию мы продолжим. Я верю в Россию, в её правосудие. Верю, что Россия своих не бросает. И только Россия поможет нам вернуть детей. Важно, что в нашей стране президент Путин не допустил бесчеловечности ювенальной юстиции, которая злобствует в Европе», – заключил Игорь Улитин.