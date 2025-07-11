Начало новой жизни в Пскове: у сбежавшей из Ирландии семьи родилась дочь

15:52, 11 июля 2025, ПАИ

Пополнение в семье празднуют сегодня сбежавшие из Ирландии Игорь Улитин и Ангелика Лукашевска. У пары родилась дочь, 11 июля мать и ребёнка выписали из Псковского перинатального центра, передаёт корреспондент ПАИ.

Девочку назвали Катя. Для семьи это символ нового этапа жизни после долгого и сложного пути из Ирландии через восемь стран, который занял 2,5 недели. «У нас здесь начинается новое будущее, с чистого листа», – сказал Игорь.

Он отметил, что причины для переезда были разные. Одна из них – власти Великобритании отобрали у него и его жены детей – как их общих, так и детей жены от первого брака. По его словам, детей у них забирали под разными предлогами, передавая другим семьям.

«Нашими детьми обмениваются, выдают другим семьям. Потому что мы не из их страны, не там родились. Поддержка у нас там очень маленькая, не было возможности даже сражаться», – поделился Улитин.

В итоге семья решила уехать туда, где с ними будут обращаться по-другому. «В Ирландии знали, что у нас будет третий ребёнок. Наши имена были даны в аэропортах, чтобы нас остановили. Нам пришлось садиться в машину, загружать всё, что было накоплено в семье, и ехать туда, где с нами не будут так обращаться».

Игорь и Ангелика признаются, что были очень взволнованы. В России мужчина никогда не был, хоть и родился в Советском Союзе. «Я знал, какая культура, какие люди здесь. Всегда мечтал приехать и жить в России. Чтобы мои дети росли здесь».

Выбор пал на Псков, где семье пообещали помощь и поддержку в рамках программы «Путь домой». Их встретили на границе, на следующий день предоставили квартиру, помогли с документами и записью в перинатальный центр.

«Очень красиво здесь, тихо. Нас успокоили, что всё будет хорошо. Команда программы «Путь домой» помогала документы оформлять. Я был и в других госпиталях, но так, как здесь, за тобой присматривают… Мы знаем, что находимся в надёжных руках», — поделился Игорь, не скрывая эмоций.

Он также рассказал о своих корнях: его дедушка служил капитаном в русской армии, прадед – ветеран Второй мировой войны. После распада СССР семья жила в Литве, где русские школы закрывались, а русских вытесняли. Его отец посчитал, что в Литве будущего у них нет. Семья приняла решение переехать в Чикаго, США, а Игорь – в Ирландию и Великобританию, где и познакомился со своей женой. Ангелика из Польши. Сейчас её сестра тоже задумывается о переезде из Польши из-за сложной ситуации в стране.

Первую дочь Игоря и Ангелики забрали в Ирландии, сейчас семья судится за её возвращение при поддержке российских властей. Девочке уже 3 года. Игорь надеется получить гражданство России, чтобы перевезти её в Псков.

«Я, когда получу гражданство, хочу дальше бороться за неё, чтобы перевезти сюда», — сказал отец. Семья подала документы на гражданство три недели назад и надеется на скорое решение.

Улитин планирует вернуться к работе в строительной сфере, которой занимался в Британии.

Он отмечает доброту и гостеприимство псковичей, спокойствие и дружелюбие: «Вся доброта, которую я помню с маленьких лет, какие люди русские правильные, семейные, тишину, спокойствие, – это всё здесь в Пскове. То, что показывают по телевизору там, пугает многих людей, чтобы приехать в Россию. Но я шокирован. Как вернулся к бабушке домой. И еда, и люди – всё прекрасно. Я никуда не собираюсь. Псков останется моим городом».

Его жена Ангелика хоть и не говорит по-русски, смогла передать главное - она счастлива в новой жизни.

Напомним, что с начала реализации государственной программы оказания содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, на постоянное место жительства в Псковскую область с 2010 года по май 2025 года переселилось 12 440 соотечественников из 25 стран, в том числе в 2024 году – 539 человек, за январь – май 2025 года – 234 человека из 14 стран.