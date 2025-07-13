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Общество

В Пыталовских Хуторах организована подача питьевой воды для жителей

Последствия шторма до сих пор ощущает часть деревни Пыталовские Хутора. Местные жители остаются без электроснабжения, из-за этого отсутствует водоснабжение, сообщила в своём Telegram-канале глава Пыталовского округа Вера Кондратьева.

Фото: Telegram-канал главы Пыталовского округа Веры Кондратьевой

Несмотря на это, местным жителям была предоставлена возможность запастись питьевой водой. Все желающие смогли набрать воду сегодня после обеда.

Организация подвоза воды стала возможной благодаря оперативной работе главы Пскова Бориса Елкина и руководства «Горводоканала» города Пскова, которые предоставили специализированную технику для обеспечения жителей деревни.

В настоящее время продолжаются работы по восстановлению электроснабжения и водоснабжения, а также по уборке и расчистке территорий от упавших деревьев.

Ранее сообщалось, что по северу Псковской области может пройти торнадо.

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