По северу Псковской области может пройти торнадо

12:12, 13 июля 2025, ПАИ

Смерчи (торнадо) могут пройти по северу Псковской области сегодня, 13 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

Явление прогнозируют во второй половине дня и вечером. При грозах также ожидаются сильные ливни, в отдельных районах будет дуть шквалистый ветер до 25 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в регионе с ливнем также может пройти град.