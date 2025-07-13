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Общество

По северу Псковской области может пройти торнадо

Смерчи (торнадо) могут пройти по северу Псковской области сегодня, 13 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

Фото сгенерировано нейросетью и носит иллюстративный характер

Явление прогнозируют во второй половине дня и вечером. При грозах также ожидаются сильные ливни, в отдельных районах будет дуть шквалистый ветер до 25 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в регионе с ливнем также может пройти град.

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