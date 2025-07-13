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Общество

В Кривандино продолжаются поиски пропавшей женщины

Поиски пропавшей женщины продолжались в районе Кривандино сегодня с четырёх часов утра. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «След».

Спасатели обследовали лес в указанных направлениях, а с помощью коптера вели мониторинг северной части лесного массива и прилегающих полей.

Пешие волонтёры, специалисты на проходимой технике, а также дроны привлечены к поисковой операции. Кроме того, на болотоходах в лесу работают егеря, которые обследуют труднодоступные участки.

По состоянию на вечер женщина пока не найдена. Поисковые работы будут продолжены завтра с обходом новых участков местности.

Ранее сообщалось, что поиски пропавшей в лесу в Великолукском районе женщины осложняются плохими погодными условиями.

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