Поиски пропавшей в лесу в Великолукском районе женщины осложняются плохими погодными условиями

15:41, 12 июля 2025, ПАИ

Продолжаются поиски Людмилы Климентьевой, которая 9 июля не вышла из леса в районе деревни Кривандино Великолукского района и пропала. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «След».

«Местность труднопроходимая. Ураганом наваляло огромное количество деревьев. Пешим поисковикам там просто не пройти. Мы знаем, что в эти места многие ездят за ягодами», – отметили в отряде.

Поиски ведутся с четырёх утра 12 июля. С воздуха обследованы возможные для полета зоны леса и полей в районе Кривандино и Горохового Бора.

При обнаружении пропавшей сообщить по номеру 8(911_3767676 или в районный отдел полиции по номеру 8(81153)37477