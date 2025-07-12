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Общество

Поиски пропавшей в лесу в Великолукском районе женщины осложняются плохими погодными условиями

Продолжаются поиски Людмилы Климентьевой, которая 9 июля не вышла из леса в районе деревни Кривандино Великолукского района и пропала. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «След».

«Местность труднопроходимая. Ураганом наваляло огромное количество деревьев. Пешим поисковикам там просто не пройти. Мы знаем, что в эти места многие ездят за ягодами», – отметили в отряде.

Поиски ведутся с четырёх утра 12 июля. С воздуха обследованы возможные для полета зоны леса и полей в районе Кривандино и Горохового Бора.

При обнаружении пропавшей сообщить по номеру 8(911_3767676 или в районный отдел полиции по номеру 8(81153)37477

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