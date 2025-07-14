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Общество

Более 20 млн рублей выделят Псковской области на строительство модульных гостиниц в этом году

Правительство России направит 15 млрд рублей на создание модульных мест размещения туристов. Их получат 55 российских субъектов, включая новые российские регионы. Псковской области в течение трёх лет на эти цели выделят около 188,5 млн рублей (20 млн 790 тысяч рублей – в 2025 году, 92 млн 70 тысяч рублей – в 2026 году, 75 млн 460 тысяч рублей – в 2027 году). Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

Фото: ПАИ

Благодаря этим средствам в регионах появятся дополнительные 10 тысяч мест в модульных гостиницах, глэмпингах и кемпингах. Это быстровозводимый вид размещения, который вписывается в любой ландшафт и оказывает минимальное воздействие на экологию, отметили в Правительстве РФ.

За последние три года 65 регионам уже выделено 20 млрд рублей на создание подобных мест размещения. Благодаря этому было построено около 13 тысяч номеров.

«Важно, чтобы реализация таких проектов велась в точно оговоренные сроки, они отвечали самым высоким требованиям в части безопасности и обеспечивали комфортные условия», – подчеркнул Михаил Мишустин.

Ранее сообщалось, что правительство списало Псковской области задолженность по бюджетным кредитам в размере 2,2 млрд рублей.

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