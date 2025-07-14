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Общество

Правительство списало Псковской области задолженность по бюджетным кредитам

Правительство РФ списало Псковской области задолженность по бюджетным кредитам в размере 2,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба кабмина.

Фото: ПАИ

По поручению президента в феврале были приняты новые правила для списания задолженности по бюджетным кредитам регионов. Теперь по ним можно списать две трети, если высвобождаемые ресурсы пойдут на инвестиции и инфраструктурные проекты.

Правительство приняло решение о списании таких займов с 25 российских субъектов почти на 43 млрд рублей.

Задолженность списывается не только Псковской области, но и Республике Алтай, Бурятии, Дагестану, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Крыму, Марий Эл, Северной Осетии, Тыве, Забайкальскому, Пермскому и Хабаровскому краям, Архангельской, Брянской, Калужской, Курганской, Новгородской, Омской, Орловской, Самарской, Свердловской, Челябинской, Ярославской областям и Еврейской автономной области.

Представители ДФО и Арктической зоны смогут направить финансы на выполнение мастер-планов городов. Регионы с низкой бюджетной обеспеченностью – на реализацию национальных проектов и мероприятия, связанные с проведением специальной военной операции.

«Средства, которые останутся в регионе, помогут ускорить решение важных задач для наших граждан, что, без сомнения, положительно скажется на динамике как региональной, так и федеральной экономики и, конечно, на социальной сфере», – отметил глава Правительства РФ Михаил Мишустин.

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