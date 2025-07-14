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Общество

Зрителям фестиваля «Островский рубеж» представят военное меню

Зрителям военно-исторического фестиваля «Островский рубеж», который пройдёт в деревне Холматка 20 июля, представят военное меню. Об этом сообщила директор центра проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Татьяна Мартынова. Фото: ПАИ

«Отрабатываем небольшую зону фуд-корта, будут работать буквально три точки. Сейчас с этими точками готовим специализированное меню, чтобы это было максимально приближено к историчности. Это будет тушёнка с гречневой кашей, но в достаточно современных традициях, например, рваная свинина с гречкой. Можно будет и приятно провести время, и перекусить, и увидеть воочию, что происходило около 80 лет назад», – сказала Татьяна Мартынова.

Отметим, что на фестивале воссоздадут сражения периода Великой Отечественной войны, включая оборону и прорыв линии «Пантера» и партизанское сопротивление.

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