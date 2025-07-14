«Бабахать будет»: организаторы фестиваля «Островский рубеж» обещают громкое представление
Зрителям нужно готовиться к громкому представлению на фестивале «Островский рубеж» в деревне Холматка, сказал координатор блока реконструкции предстоящего мероприятия Павел Желтов в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ.
«Здесь всё зависит от ушных перепонок каждого, – пошутил Павел Желтов. – Бабахать будет. Я не могу сказать, что будет что-то феерическое, но, с другой стороны, не могу сказать, что это будет тихо. Мы постараемся сделать так, чтобы это было красочно и безопасно».
В рамках фестиваля воссоздадут сражения 1941–1945 годов. Помимо военных реконструкций посетителей ждут увлекательные интерактивные зоны, такие как полевая почта, исторические выставки, полевые лагеря, батальонный медицинский пункт и тематические экспозиции.
Мероприятие пройдёт 20 июля в деревне Холматка Островского района. Начало в 11:00.
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