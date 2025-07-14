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Общество

Продолжаются поиски пенсионерки, пропавшей в великолукском лесу

Поиски 65-летней Людмилы Клементьевой, пропавшей в великолукском лесу вблизи деревни Гороховый Бор 9 июля, продолжаются. Об этом ПАИ сообщили в поисково-спасательном отряде «След».

Поисковики использовали болотоходы. Сообщается, что в результате поиска пропавшая не обнаружена.

«Если вы ездите в этот район за ягодами, осмотритесь вокруг. Трава очень высокая и пропустить что-то вполне возможно. Если у вас появится информация о местонахождении пропавшей, сообщите по телефону 8-911-376-76-76», – обратились в поисково-спасательном отряде.

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