Продолжаются поиски пенсионерки, пропавшей в великолукском лесу

00:02, 15 июля 2025, ПАИ

Поиски 65-летней Людмилы Клементьевой, пропавшей в великолукском лесу вблизи деревни Гороховый Бор 9 июля, продолжаются. Об этом ПАИ сообщили в поисково-спасательном отряде «След».

Поисковики использовали болотоходы. Сообщается, что в результате поиска пропавшая не обнаружена.

«Если вы ездите в этот район за ягодами, осмотритесь вокруг. Трава очень высокая и пропустить что-то вполне возможно. Если у вас появится информация о местонахождении пропавшей, сообщите по телефону 8-911-376-76-76», – обратились в поисково-спасательном отряде.