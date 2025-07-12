Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Пенсионерка пропала в великолукском лесу

65-летняя женщина Людмила Клементьева из деревни Гороховый Бор Великолукского района ушла в лес 9 июля и не вернулась, сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Фото: поисково-спасательный отряд


Приметы женщины не описаны. Во что она была одета на момент пропажи – неизвестно, что было взято с собой – неизвестно.

Ранее сообщалось, что поиски женщины осложняются плохими погодными условиями.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












12 июля 2025

Как обезопасить летние каникулы детей, рассказали в МЧС
12 июля 2025

Митрополит Матфей совершает всенощное бдение в канун Собора 12 апостолов
12 июля 2025

Регионы могут вводить требования к школьной одежде в соответствии с новым ГОСТом
12 июля 2025

Центробанк отметил прирост средств россиян на вкладах
12 июля 2025

После сильного шторма в Псковской области некоторые ЛЭП фактически приходится строить заново – энергетики
12 июля 2025

Михаил Ведерников – о рождении дочки у сбежавшей из Ирландии семьи: Уверен, новый этап в жизни наших переселенцев будет счастливым
12 июля 2025

Чем опасен холодный душ в жару, объяснили врачи
12 июля 2025

Клирики Псковской епархии встретились с осуждёнными

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...