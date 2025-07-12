Пенсионерка пропала в великолукском лесу
65-летняя женщина Людмила Клементьева из деревни Гороховый Бор Великолукского района ушла в лес 9 июля и не вернулась, сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
Приметы женщины не описаны. Во что она была одета на момент пропажи – неизвестно, что было взято с собой – неизвестно.
Ранее сообщалось, что поиски женщины осложняются плохими погодными условиями.
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