Пенсионерка пропала в великолукском лесу

18:00, 12 июля 2025, ПАИ

65-летняя женщина Людмила Клементьева из деревни Гороховый Бор Великолукского района ушла в лес 9 июля и не вернулась, сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».



Приметы женщины не описаны. Во что она была одета на момент пропажи – неизвестно, что было взято с собой – неизвестно.

Ранее сообщалось, что поиски женщины осложняются плохими погодными условиями.