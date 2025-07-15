Лебедей и уток в Изборске просят не кормить хлебом

08:57, 15 июля 2025, ПАИ

Лебедей и уток в Изборске просят не кормить хлебом. С такой просьбой к туристам и жителям Псковской области, посещающим Словенские ключи, обратились в музее-заповеднике.

«Просим не кормить водоплавающих птиц хлебобулочными продуктами – это вредно для их пищеварения. К тому же летом на Городищенском озере у обитателей фауны вполне достаточно естественной растительной и животной пищи», - отметили в музее.

Если угостить птиц всё-таки хочется, то лучше всего подойдут злаки: овёс, ячмень, пшеница, а также овсянка с сырыми или варёными овощами и мелконарезанная капуста с морковью.