Лебедей и уток в Изборске просят не кормить хлебом
Лебедей и уток в Изборске просят не кормить хлебом. С такой просьбой к туристам и жителям Псковской области, посещающим Словенские ключи, обратились в музее-заповеднике.
«Просим не кормить водоплавающих птиц хлебобулочными продуктами – это вредно для их пищеварения. К тому же летом на Городищенском озере у обитателей фауны вполне достаточно естественной растительной и животной пищи», - отметили в музее.
Если угостить птиц всё-таки хочется, то лучше всего подойдут злаки: овёс, ячмень, пшеница, а также овсянка с сырыми или варёными овощами и мелконарезанная капуста с морковью.
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