Костюмы на тему русской культуры ждут на псковском сап-фестивале

07:25, 15 июля 2025, ПАИ

В рамках псковского фестиваля сапсерфинга «Псков SUP фест» пройдёт конкурс костюмов «На сапе по Великой». Участники смогут продемонстрировать свои креативные образы, а также побороться за главный приз – новый сапборд, сообщили ПАИ в Псковском городском молодёжном центре.

Участникам предлагается создать костюм на тему российской истории и культуры, где могут фигурировать русские народные костюмы, персонажи сказок и былин, исторические личности, а также креативные интерпретации русских символов. Главное условие — костюм должен быть безопасным и удобным для передвижения на сапе. Допускаются как индивидуальные заявки, так и групповые — семьи или команды.

Регистрация участников конкурса пройдёт на месте и в день фестиваля, 26 июля, с 9:00 до 9:30. Жюри отберёт топ-10 участников, которые представят свои образы в формате дефиле и короткого выступления. Костюмы будут оцениваться по пяти критериям: эффектность, оригинальность, качество изготовления, артистизм и удобство для катания на сапе.

Торжественное награждение победителей состоится в рамках концертной программы перед стартом колонны.

Напомним, псковский фестиваль сап-сёрфинга «Псков SUP фест» пройдёт в День города Пскова, 26 июля, по двум рекам – Великой и Пскове. Старт – в 11:00 с набережной реки Великой у дома на улице Георгиевской, 4.

Участие бесплатное. Регистрация на фестиваль продолжается.