День города в Пскове отпразднуют спортивными соревнованиями

11:30, 08 июля 2025, ПАИ

Спортивную программу подготовили организаторы в рамках празднования Дня города Пскова, рассказал председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Сергей Бухаров в эфире программы «Место встречи» на радио «Седьмое небо» (107.1 FM) в Пскове.

Основные события будут сосредоточены на стадионе «Машиностроитель», где с утра до вечера будут проходить футбольные и баскетбольные матчи, сдача норм ГТО, а также работа различных спортивных площадок. Кроме того, активные жители и гости города смогут посетить спортивную площадку на улице Никольской, где запланированы соревнования по волейболу, баскетболу и футболу.

В акватории реки Великой пройдут соревнования по гребле на байдарках, а также заезд лодок «Дракон», которые будут сопровождать участников костюмированного заплыва на сапбордах.

Ещё одним центром спортивных событий станет воркаут-площадка на улице Воеводы Шуйского, где пройдёт фестиваль единоборств с мастер-классами и возможностью для всех желающих попробовать свои силы в различных боевых искусствах.

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