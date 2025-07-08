Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

День города в Пскове отпразднуют спортивными соревнованиями

Спортивную программу подготовили организаторы в рамках празднования Дня города Пскова, рассказал председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Сергей Бухаров в эфире программы «Место встречи» на радио «Седьмое небо» (107.1 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

Основные события будут сосредоточены на стадионе «Машиностроитель», где с утра до вечера будут проходить футбольные и баскетбольные матчи, сдача норм ГТО, а также работа различных спортивных площадок. Кроме того, активные жители и гости города смогут посетить спортивную площадку на улице Никольской, где запланированы соревнования по волейболу, баскетболу и футболу.

В акватории реки Великой пройдут соревнования по гребле на байдарках, а также заезд лодок «Дракон», которые будут сопровождать участников костюмированного заплыва на сапбордах.

Ещё одним центром спортивных событий станет воркаут-площадка на улице Воеводы Шуйского, где пройдёт фестиваль единоборств с мастер-классами и возможностью для всех желающих попробовать свои силы в различных боевых искусствах.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












08 июля 2025

Концертные и интерактивные площадки будут работать во время «Псков SUP Фест»
08 июля 2025

День города в Пскове отпразднуют спортивными соревнованиями
08 июля 2025

Около 100 заявок подали на участие в «Псков SUP Фест»
08 июля 2025

Грозы и ливни ожидаются в Псковской области 9 июля
08 июля 2025

Пять человек спасли при пожаре в Пскове
08 июля 2025

Воспитанники Псковского центра лечебной педагогики гостят в «Михайловском»
08 июля 2025

С Днём семьи, любви и верности поздравил Александр Котов жителей Псковской области
08 июля 2025

Колонна демилитаризованной бронетехники пройдёт через Псковскую область

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...