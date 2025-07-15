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Общество

Песни военных лет исполнят на фестивале «Островский рубеж»

Специальная концертная программа ждёт гостей военно-исторического фестиваля «Островский рубеж», который пройдёт в деревне Холматка 20 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Афиша: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Программа создана в рамках проекта «Музыка Победы», реализованного с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

«Эстрадно-джазовый оркестр Псковской области исполнит любимые всеми композиции советской эпохи – «День Победы», «На безымянной высоте», «Офицеры» и другие. Помимо оркестра, участие примут и другие творческие коллективы Псковской области с программой «Песни военных лет», чьи выступления дополнят праздничное настроение незабываемым музыкальным колоритом и эмоциями, близкими каждому сердцу. Ждём всех 20 июля, деревня Холматка, Островский район, Псковская область. Начало в 11:00. Вход свободный», – рассказали в пресс-службе ТКД Псковской области.

Напомним, что в понедельник, 14 июля, в медиацентре ПАИ прошла пресс-конференция, на которой рассказали подробности проведения военно-исторического фестиваля «Островский рубеж». Подробнее смотрите здесь.

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