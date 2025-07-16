Агроклассы начнут работу в трёх школах Великолукского округа с 1 сентября

16:06, 16 июля 2025, ПАИ

Агроклассы начнут работу в трёх школах Великолукского округа с 1 сентября, пишет газета «Наш путь».

Такие классы уже существуют в Лычевской и Булынинской школах, с нового учебного года к ним присоединится Пореченская школа. Агроклассы создают в школах в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Заведующая кафедрой социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Великолукской государственной сельскохозяйственной академии, кандидат экономических наук, доцент Елена Гарская отметила, что актуальность создания агроклассов обусловлена необходимостью подготовки кадров для сельского хозяйства области.

Агроклассы позволяют школьникам получить представление об отрасли, а также изучать сельскохозяйственные дисциплины, ориентироваться в аграрных профессиях и связывать будущую карьеру с развитием села.

Ранее сообщалось, что в Псковской области назвали победителя конкурса на лучший логотип агрокласса.