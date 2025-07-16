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Общество

Для чего необходимы временные отключения мобильного интернета в Псковской области, объяснил Александр Котов

Для чего необходимы временные отключения мобильного интернета в Псковской области, объяснил председатель областного Собрания депутатов Александр Котов в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото: ПАИ

«Есть те, кто безоговорочно поддерживает и понимает, с чем эти отключения связаны. А есть те, кто серьёзно недоволен и критикует власть за излишне предпринятые ограничения. Я отношусь так: если у нас есть возможность минимизировать потенциальные риски, которые связаны с угрозой для жизни людей, мы должны на это идти. Мы можем потерпеть временные неудобства, связанные с ограничением мобильного интернета. Но это же не вечно, надо просто набраться терпения и понимать, что мы ограничиваем ради того, чтобы потенциально сохранить жизни людей», – подчеркнул он.

Также спикер облсобрания напомнил, что это решение принято не на региональном уровне и не только в Псковской области.

Ранее сообщалось, что с середины июня начались сбои в работе сотовых операторов, в том числе и в Псковской области. Губернатор региона Михаил Ведерников пояснил, что решение о временном ограничении в некоторых местах мобильного доступа в интернет принято для обеспечения безопасности критически важных объектов, расположенных в Псковской области. Подобные меры предосторожности предусмотрены и в других регионах России.

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