Особенности предстоящей избирательной кампании назвал Александр Котов

17:50, 16 июля 2025, ПАИ

Особенности избирательной кампании, которая пройдёт в Псковской области в сентябре, назвал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«У нас завершилось преобразование муниципальных районов в муниципальные округа. Что поменялось – у нас теперь будет одноуровневая система местного самоуправления. Будет муниципальная власть на уровне одного района, муниципалитет будет называться муниципальным округом. И глава, как руководитель муниципалитета, будет отвечать за всё, что происходит на территории округа. Хозяин территории должен реагировать на всё, что там происходит, независимо от того, чьи это полномочия. Это важно для людей, которые там проживают. Если раньше перекидывали ответственность, то сейчас есть руководитель, к нему обратились, и он должен найти возможность организовать на территории района работу так, чтобы и федеральные, и региональные полномочия выполнялись», – объяснил он.

При этом именно депутаты, которые избираются в окружное Собрание, по результатам конкурса тайным голосованием будут избирать главу муниципалитета, который будет нести ответственность за всё, что происходит на этой территории. «Здесь есть стимул и побороться, чтобы представлять интересы своих избирателей в избрании главы округа. Я думаю, что это и особенность этой избирательной кампании, которая будет проходить», – отметил Александр Котов.

Напомним, что на территории региона в сентябре 2025 года будет 13 избирательных кампаний, из них 11 пройдут во вновь образованных муниципальных округах, где впервые будут формироваться окружные Собрания депутатов.

Голосование в Псковской области пройдёт в трёхдневном формате – с 12 по 14 сентября 2025 года. Для удобства жителей предусмотрена возможность дистанционного электронного голосования.