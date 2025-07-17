Александр Котов оценил перспективы участников СВО на выборах в окружные Собрания депутатов

11:02, 17 июля 2025, ПАИ

Перспективы участников специальной военной операции на выборах в окружные Собрания депутатов оценил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Есть шесть человек, которые желают участвовать в избирательной кампании. Мы работали, информировали людей, предлагали поучаствовать. Самое главное, что у них есть желание. Я думаю, что это исключительно на пользу сыграет, хотя бы потому, что это люди, у которых ещё глаз не замылился, они во многом по-другому смотрят на жизнь», – подчеркнул он.

Одновременно с этим, по его мнению, участники спецоперации также должны научиться понимать систему представительных органов. «Нам иногда кажется, что проблема не решается только потому, что у власти плохие руководители, а это зачастую бывает заблуждением. Надо учиться понимать, как работает эта система, как работает представительный орган. Соответственно, понимать, что ты конкретно можешь сделать. Если такое желание будет, то участники спецоперации очень сильно помогут», – подчеркнул он.

Напомним, что на территории региона в сентябре 2025 года будет 13 избирательных кампаний, из них 11 пройдут во вновь образованных муниципальных округах, где впервые будут формироваться окружные Собрания депутатов.

Голосование в Псковской области пройдёт в трёхдневном формате – с 12 по 14 сентября 2025 года. Для удобства жителей предусмотрена возможность дистанционного электронного голосования.