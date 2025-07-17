В Гдовском районе решён вопрос с доставкой воды и питания отрезанным от «большой земли» жителям

12:45, 17 июля 2025, ПАИ

Жителей деревни Лядинки Гдовского района, где из-за сильных ливней разрушился автомобильный мост, обеспечивают питанием и водой, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Оперативная группа, специалисты применения беспилотных авиационных систем ведомства и спасатели поисково-спасательного отряда Гдова доставляют жителям деревни продукты питания и предметы первой необходимости. Также специалисты уточняют возможность альтернативного проезда.

Кроме того, при необходимости доставки специалистов экстренных служб, а также эвакуации населения силы и средства поисково-спасательного отряда Гдова находятся в круглосуточной готовности, отметили в пресс-службе.

Также организовано взаимодействие ведомств с правительством Псковской области.

«Планируемое время восстановления уточняется, ухудшения обстановки не прогнозируется», – сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Ранее стало известно, что 15-метровый автомобильный мост через реку Вейнку на грунтовой дороге местного значения Вейно – Лядинки разрушился 16 июля. Позднее ведомство опубликовало фото сооружения, уплывающего по реке.

Ситуацию также прокомментировал глава Гдовского района Иван Мешков. Он сообщил, что провёл оперативное совещание со всеми службами, постоянно находится на связи с гражданами. По заявкам для них организуют подвоз продуктов питания и воды.