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Политика

Количество избирателей посчитали в Псковской области

Установлена численность избирателей и участников референдума, зарегистрированных на территории Псковской области по состоянию на 1 июля 2025 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

Изображение: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области

Численность избирателей, зарегистрированных в Псковской области по состоянию на 1 июля 2025 года, составила 497 935 человек.

Напомним, что на территории региона в сентябре 2025 года будет 13 избирательных кампаний, из них 11 пройдут во вновь образованных муниципальных округах, где впервые будут формироваться окружные Собрания депутатов.

Голосование в Псковской области пройдёт в трёхдневном формате – с 12 по 14 сентября 2025 года. Для удобства жителей предусмотрена возможность дистанционного электронного голосования.

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