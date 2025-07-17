Количество избирателей посчитали в Псковской области

15:05, 17 июля 2025, ПАИ

Установлена численность избирателей и участников референдума, зарегистрированных на территории Псковской области по состоянию на 1 июля 2025 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

Численность избирателей, зарегистрированных в Псковской области по состоянию на 1 июля 2025 года, составила 497 935 человек.

Напомним, что на территории региона в сентябре 2025 года будет 13 избирательных кампаний, из них 11 пройдут во вновь образованных муниципальных округах, где впервые будут формироваться окружные Собрания депутатов.

Голосование в Псковской области пройдёт в трёхдневном формате – с 12 по 14 сентября 2025 года. Для удобства жителей предусмотрена возможность дистанционного электронного голосования.