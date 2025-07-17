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Общество

Соцкоординатора из Пскова наградили на первой нацпремии «Страну меняют люди»

Социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» из Пскова Надежда Цыганова стала лауреатом первой национальной премии «Страну меняют люди», учреждённой по инициативе президента РФ Владимира Путина. Об этом ПАИ сообщили в филиале фонда «Защитники Отечества» по Псковской области.

Фото предоставили в филиале фонда «Защитники Отечества» по Псковской области

Среди лауреатов – 193 номинанта от фонда «Защитники Отечества». Церемония прошла в концертном парке «Зарядье» в Москве.

Премия призвана отметить авторов значимых для страны проектов, общественных деятелей, героев специальной военной операции и тех, кто оказывает поддержку бойцам.

Напомним, Надежда Цыганова, вдова полкового священника Александра Цыганова, погибшего в зоне СВО, воспитывает четверых детей и оказывает духовную поддержку семьям участников операции. Она организует встречи с православными священниками, паломничества и мероприятия для матерей и жён, переживших утрату, помогая им вернуться к жизни.

Статс-секретарь – заместитель министра обороны России Анна Цивилева подчеркнула особую важность работы лауреатов фонда «Защитники Отечества», чьи инициативы помогают улучшить жизнь участников СВО и их семей.

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