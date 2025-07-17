Полевые лагеря времён Великой Отечественной войны воссоздадут на фестивале «Островский рубеж»

16:18, 17 июля 2025, ПАИ

Реконструкция полевых лагерей противоборствующих сторон периода Великой Отечественной войны 1941–1945 годов станет центральным событием военно-исторического фестиваля «Островский рубеж». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Посетители смогут не только увидеть, но и детально изучить быт солдат того времени. Реконструкторы подготовят интерактивную программу, в рамках которой продемонстрируют условия проживания военнослужащих, организацию военного быта, особенности досуга солдат, исторические детали походных условий.

Гости получат возможность задать вопросы участникам реконструкции и узнать интересные исторические факты из первых рук.

Фестиваль «Островский рубеж» пройдёт в деревне Холматка Островского района 20 июля. Мероприятие начнётся в 11:00. Вход свободный.

Мероприятие проходит в рамках проекта «На нашей улице Победа», который реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

Напомним, что в понедельник, 14 июля, в медиацентре ПАИ прошла пресс-конференция, на которой рассказали подробности проведения военно-исторического фестиваля «Островский рубеж». Подробнее смотрите здесь.