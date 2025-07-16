Опубликована программа фестиваля «Островский рубеж»

17:23, 16 июля 2025, ПАИ

Военно-исторический фестиваль «Островский рубеж», организованный в рамках проекта «На нашей улице Победа», пройдёт в деревне Холматка Островского района 20 июля. Что будет на мероприятии, рассказали ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Программа фестиваля

«Поле боя»:

с 11:30 – реконструкция сражений. Эпизод «Оборона Островского укреплённого района в июле 1941 года, прорыв «Линии Сталина», укрепление немецких войск на указанном промежутке фронта»;

с 14:30 – реконструкция сражений. Эпизод «Партизанское сопротивление и диверсионная деятельность партизан на объектах, входящих в состав «Линии «Пантера» в период 1941–1944 годов»;

с 17:00 – реконструкция сражений. Эпизод «Прорыв линии «Пантера» в июле 1944 года, закрепление советских войск на указанном промежутке фронта».

«Сцена»:

с 12:30 – концерт фронтовой песни «Когда мы были на войне»;

с 15:30 – группа «Малиновская банда»;

с 18:00 – концерт Эстрадно-джазового оркестра Псковской области.

Общее пространство с 11:00 до 18:30:

– интерактивная площадка «Позиция артиллерии»;

– интерактивная площадка «Полевые лагеря противоборствующих сторон периода Великой Отечественной войны 1941–1945 годов»;

– выставка поисковых находок;

– интерактивная площадка «Батальонный медицинский пункт – выставка военной медицины»;

– интерактивная площадка «Штаб батальона»;

– выставка вооружения периода Великой Отечественной войны;

– интерактивная площадка «Полевая почтовая станция».

Экспозиция «Хутор»:

С 14:30 – концерт фронтовой песни «Когда мы были на войне».

«Ждём всех 20 июля, деревня Холматка, Островский район, Псковская область. Вход свободный», – отметили в пресс-службе ТКД Псковской области.

Отметим, проект «На нашей улице Победа» реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

Напомним, что в понедельник, 14 июля, в медиацентре ПАИ прошла пресс-конференция, на которой рассказали подробности проведения военно-исторического фестиваля «Островский рубеж». Подробнее смотрите здесь.