Опубликована программа фестиваля «Островский рубеж»
Военно-исторический фестиваль «Островский рубеж», организованный в рамках проекта «На нашей улице Победа», пройдёт в деревне Холматка Островского района 20 июля. Что будет на мероприятии, рассказали ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Программа фестиваля
«Поле боя»:
с 11:30 – реконструкция сражений. Эпизод «Оборона Островского укреплённого района в июле 1941 года, прорыв «Линии Сталина», укрепление немецких войск на указанном промежутке фронта»;
с 14:30 – реконструкция сражений. Эпизод «Партизанское сопротивление и диверсионная деятельность партизан на объектах, входящих в состав «Линии «Пантера» в период 1941–1944 годов»;
с 17:00 – реконструкция сражений. Эпизод «Прорыв линии «Пантера» в июле 1944 года, закрепление советских войск на указанном промежутке фронта».
«Сцена»:
с 12:30 – концерт фронтовой песни «Когда мы были на войне»;
с 15:30 – группа «Малиновская банда»;
с 18:00 – концерт Эстрадно-джазового оркестра Псковской области.
Общее пространство с 11:00 до 18:30:
– интерактивная площадка «Позиция артиллерии»;
– интерактивная площадка «Полевые лагеря противоборствующих сторон периода Великой Отечественной войны 1941–1945 годов»;
– выставка поисковых находок;
– интерактивная площадка «Батальонный медицинский пункт – выставка военной медицины»;
– интерактивная площадка «Штаб батальона»;
– выставка вооружения периода Великой Отечественной войны;
– интерактивная площадка «Полевая почтовая станция».
Экспозиция «Хутор»:
С 14:30 – концерт фронтовой песни «Когда мы были на войне».
«Ждём всех 20 июля, деревня Холматка, Островский район, Псковская область. Вход свободный», – отметили в пресс-службе ТКД Псковской области.
Отметим, проект «На нашей улице Победа» реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».
Напомним, что в понедельник, 14 июля, в медиацентре ПАИ прошла пресс-конференция, на которой рассказали подробности проведения военно-исторического фестиваля «Островский рубеж». Подробнее смотрите здесь.
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