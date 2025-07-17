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Директор Псковского областного колледжа искусств стала гостьей «Серебряного дождя». Главное

Директор Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Зинаида Иванова стала гостьей программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 17 июля.

Главное из эфира:

  • образование в Псковском областном колледже искусств можно подразделить на три блока: среднее профессиональное образование, дополнительное образование детей и дополнительное профессиональное образование;
  • современный колледж искусств – это объединение Псковского областного музыкального училища имени Н. А. Римского-Корсакова и Псковского областного колледжа культуры;
  • в этом году было восстановлено библиотечное отделение, оно представлено актуальным образовательным стандартом;
  • в колледже есть возможность получения образования в заочной форме;
  • в колледже работает своя музыкальная школа. Все преподаватели работают по уникальным программам;
  • также действует очно-заочная школа для одарённых детей Псковской области «Камертон». Ученики имеют возможность заниматься с ведущими преподавателями колледжа искусств;
  • ещё одно новое подразделение колледжа – Школа креативных индустрий. Мультфильмы про псковских барсиков обещают получить продолжение. Кроме того, школой уже заинтересовался федеральный офис «Движения первых», что может говорить о скором сотрудничестве;
  • специальный губернаторский курс откроют в Школе креативных индустрий. Он будет направлен на создание и развитие творческих проектов;
  • самые популярные направления для поступления в областной колледж: хореография, дизайн и музыкальное искусство эстрады.
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