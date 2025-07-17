Директор Псковского областного колледжа искусств стала гостьей «Серебряного дождя». Главное
Директор Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Зинаида Иванова стала гостьей программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 17 июля.
Главное из эфира:
- образование в Псковском областном колледже искусств можно подразделить на три блока: среднее профессиональное образование, дополнительное образование детей и дополнительное профессиональное образование;
- современный колледж искусств – это объединение Псковского областного музыкального училища имени Н. А. Римского-Корсакова и Псковского областного колледжа культуры;
- в этом году было восстановлено библиотечное отделение, оно представлено актуальным образовательным стандартом;
- в колледже есть возможность получения образования в заочной форме;
- в колледже работает своя музыкальная школа. Все преподаватели работают по уникальным программам;
- также действует очно-заочная школа для одарённых детей Псковской области «Камертон». Ученики имеют возможность заниматься с ведущими преподавателями колледжа искусств;
- ещё одно новое подразделение колледжа – Школа креативных индустрий. Мультфильмы про псковских барсиков обещают получить продолжение. Кроме того, школой уже заинтересовался федеральный офис «Движения первых», что может говорить о скором сотрудничестве;
- специальный губернаторский курс откроют в Школе креативных индустрий. Он будет направлен на создание и развитие творческих проектов;
- самые популярные направления для поступления в областной колледж: хореография, дизайн и музыкальное искусство эстрады.
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Директор Псковского областного колледжа искусств стала гостьей «Серебряного дождя». Главное
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