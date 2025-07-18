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Врачи-венерологи станут гостями программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» в Пскове

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 18 июля, в 14:00. Гостями станут заместитель главного врача кожно-венерологического диспансера Псковской области Олег Ефимов и заведующая отделом первичной профилактики Татьяна Барынина.

Что такое инфекции, передающиеся половым путем? Какие из них наиболее распространены? Какую тенденцию наблюдают врачи КВД? В чем коварство и опасность этих инфекций? Почему опасно самолечение? Можно ли болезнь вылечить раз и навсегда или она может перейти в хроническую форму?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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