Псковские венерологи: Заразиться можно даже в бане

14:05, 18 июля 2025, ПАИ

Заразиться чесоткой или лобковыми вшами можно даже в бане, предупредила заведующая отделом первичной профилактики Кожно-венерологического диспансера Псковской области Татьяна Барынина в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Это может случиться из-за элементарного несоблюдения гигиенических правил», – отметила медик.

Формально, уточнила специалист, эти заболевания не относятся к венерическим, но входят в список тех болезней, которыми занимаются врачи в КВД.