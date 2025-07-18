Псковские венерологи: Заразиться можно даже в бане
Заразиться чесоткой или лобковыми вшами можно даже в бане, предупредила заведующая отделом первичной профилактики Кожно-венерологического диспансера Псковской области Татьяна Барынина в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Это может случиться из-за элементарного несоблюдения гигиенических правил», – отметила медик.
Формально, уточнила специалист, эти заболевания не относятся к венерическим, но входят в список тех болезней, которыми занимаются врачи в КВД.
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