Три наиболее частых венерических заболевания назвал псковский медик

14:25, 18 июля 2025, ПАИ

Три наиболее частых венерических заболевания назвал заместитель главного врача Кожно-венерологического диспансера Псковской области Олег Ефимов в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

В России и в Псковской области в том числе в топ-три наиболее часто встречающихся ИППП входят трихомониаз, аногенитальные бородавки и сифилис.

Заведующая отделом первичной профилактики Кожно-венерологического диспансера Псковской области Татьяна Барынина вспомнила о вспышке сифилиса в регионе в 1990-е годы. «Тогда на приём приходили по 60 человек. Упал «железный занавес», и началось», – отметила медик.

По словам Татьяны Барыниной, сейчас на приёме у венерологов чаще всего оказываются медики, которые по умолчанию следят за своим здоровьем, люди, которые непосредственно столкнулись с заболеванием и его симптомами, а также будущие родители, которые планируют рождение ребёнка и хотят быть уверены в чистоте своих анализов.