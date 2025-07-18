Коварство венерических заболеваний заключается в их бессимптомности, предупредили псковичей

15:04, 18 июля 2025, ПАИ

Коварство венерических заболеваний заключается в их бессимптомности, предупредил заместитель главного врача Кожно-венерологического диспансера Псковской области Олег Ефимов в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

При этом даже скрытое течение не означает, что человек не заразен, уточнил медик. Даже в инкубационный период он опасен.

«ИППП могут передаваться не только половым путем, но и через общее полотенце, бритву, щётку. Вероятность такая есть. Поэтому кроме больных проверяются не только их половые партнёры, но и все контактные лица», – отметил Олег Ефимов.

В группе риска – подростки, «которым всё интересно», люди, которые занимаются незащищённым сексом, люди, которые хаотично меняют половых партнёров.