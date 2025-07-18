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Общество

Венерические заболевания могут привести к бесплодию и импотенции, напомнила псковичам медик

Венерические заболевания могут привести к бесплодию и импотенции, напомнила заведующая отделом первичной профилактики Кожно-венерологического диспансера Псковской области Татьяна Барынина в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Татьяна Барынина и Олег Ефимов. Фото: ПАИ

«Если болезни не лечить, то результаты могут быть очень печальные, вплоть до бесплодия, импотенции, рака матки, шейки матки, выкидышей, внематочных беременностей, если речь об уже беременных», – перечислила медик.

Заместитель главного врача Кожно-венерологического диспансера Псковской области Олег Ефимов добавил, что назначенный курс антибиотиков необходимо обязательно довести до конца.

«Нельзя бросать, иначе можно получить устойчивого к лекарствам возбудителя. Более того, не всегда полный курс – гарантия полного излечения, поэтому после препаратов проводятся проверочные мероприятия», – отметил врач.

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Венерические заболевания могут привести к бесплодию и импотенции, напомнила псковичам медик

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