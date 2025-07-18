Врач из Пскова: Воздержание, моногамия и презерватив спасут от венерических заболеваний

16:00, 18 июля 2025, ПАИ

Воздержание, моногамия и презерватив спасут от венерических заболеваний, заверила заведующая отделом первичной профилактики Кожно-венерологического диспансера Псковской области Татьяна Барынина в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Медик уточнила, что воздержание от секса до 18 лет – один из ключей к сохранению здоровья. Сюда же она отнесла верность одному половому партнёру.

«К этому стоит добавить регулярные профилактические осмотры, особенно после смены партнёра. Также можно упомянуть вакцинацию от гепатита и ВПЧ. Эту прививку делают до 12 лет. Она поможет отбросить целый пласт опасных заболеваний», – уточнила Татьяна Барынина.