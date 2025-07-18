Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Врач из Пскова: Воздержание, моногамия и презерватив спасут от венерических заболеваний

Воздержание, моногамия и презерватив спасут от венерических заболеваний, заверила заведующая отделом первичной профилактики Кожно-венерологического диспансера Псковской области Татьяна Барынина в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Татьяна Барынина. Фото: ПАИ

Медик уточнила, что воздержание от секса до 18 лет – один из ключей к сохранению здоровья. Сюда же она отнесла верность одному половому партнёру.

«К этому стоит добавить регулярные профилактические осмотры, особенно после смены партнёра. Также можно упомянуть вакцинацию от гепатита и ВПЧ. Эту прививку делают до 12 лет. Она поможет отбросить целый пласт опасных заболеваний», – уточнила Татьяна Барынина.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 июля 2025

Штаб батальона воссоздадут на военно-историческом фестивале «Островский рубеж»
18 июля 2025

Отправить письмо с полевой почтовой станции смогут гости фестиваля «Островский рубеж»
18 июля 2025

Акция «Музейная неделя» пройдёт в Изборске 19-25 июля
18 июля 2025

Подтопления домов из-за прошедших ливней ликвидируют в Стругах Красных
18 июля 2025

Митрополит Матфей совершил молебен в храме на Мамаевом кургане
18 июля 2025

В Псковской области третий ветеран СВО получил автомобиль с ручным управлением
18 июля 2025

Замена котлов на крупнейшей котельной Пскова проходит в срок
18 июля 2025

Венерические заболевания могут привести к бесплодию и импотенции, напомнила псковичам медик

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...