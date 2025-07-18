В Псковской области третий ветеран СВО получил автомобиль с ручным управлением

16:32, 18 июля 2025, ПАИ

Ключи от адаптированного автомобиля «Москвич 3» с ручным управлением получил участник специальной военной операции подполковник Александр Поддуев сегодня, 18 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

«Александр Николаевич – человек беспримерного мужества и стальной воли, несмотря на тяжелейшую травму, он нашёл в себе силы, не опустил рук и нашёл своё место в гражданской жизни. Пока есть такие люди, как Александр Николаевич, защищающие наше Отечество, никто не сможет нам диктовать свою волю и победа всегда будет за нами. Спасибо вам. Отдельные слова благодарности, конечно, родителям за то, что воспитали достойного сына Отечества», – отметил руководитель аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов.

На церемонии также присутствовал сенатор РФ от Псковской области Алексей Наумец. «Вы с оружием в руках защищали наше Отечество, продолжаете это делать сейчас, здесь, в мирной жизни, готовя новых бойцов. Друзья, это только начало нашей программы, она только набирает силы. Поэтому рад, Александр Николаевич, за вас. Я надеюсь, что теперь только к новым вершинам на взлётном режиме», – пожелал Алексей Наумец.

Церемония передачи прошла с участием семьи ветерана – жены, двух сыновей, родителей, друзей.

«Я очень рад. Если честно, даже и не верил, что такое может быть. Государство и фонд «Защитники Отечества» помогли. Спасибо огромное. Поедем семьёй на юг. Машина большая, все помещаемся. Родственники, друзья, знакомые семьи, все, кто переживал за меня, кто в госпиталь приходил, приехали сегодня. Они не равнодушны, приехали поддержать», – рассказал Александр Поддуев.

Александр Поддуев награждён медалями «За воинскую доблесть» II степени, «За участие в СВО», «За отличие в военной службе» III степени, «За отвагу» и «Участнику специальной военной операции». В 2024 году он получил минно-взрывное ранение с парной ампутацией ног и инвалидностью. Сейчас он продолжает службу в военном комиссариате Псковской области и занимается адаптивным спортом, включая сидячий волейбол.

«Когда получил ранение, уже когда были вопросы по поводу ампутации и протеза, надежда была потеряна, что когда-то сяду за руль, прокачусь на автомобиле. А тут государство помогло. Прошёл обучение, сел за руль. Конечно, машина супер, нашего отечественного производства», – заметил участник СВО.

Автомобиль стоимостью 2 190 000 рублей приобрел Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества» и передал его ветерану безвозмездно.

Машина оснащена специальными приспособлениями для комфортного управления без педалей. Это современное техническое средство реабилитации, позволяющее людям с инвалидностью вести активный образ жизни, самостоятельно передвигаться и путешествовать.

Это третий подобный автомобиль, которые получили участники спецоперации с тяжёлыми ранениями, чему способствует поддержка президента России Владимира Путина и обучение в автошколах ДОСААФ.

«Мы отправили три заявки на получение автомобилей для наших героев, жителей Псковской области. В декабре 2024 года у нас было подписано соглашение о сотрудничестве по обучению получения знаний, навыков наших ветеранов с ДОСААФ Псковской области. Сейчас у нас проходит обучение пяти человек. В ближайшее время мы проведём определённый этап работы для того, чтобы ребята получили такое прекрасное техническое средство реабилитации», – рассказала о планах руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области Надежда Васильева.

Ранее сообщалось, что псковский ветеран СВО Дмитрий Ловцов получил автомобиль с ручным управлением 22 марта, ещё одному псковскому ветерану СВО Игорю Пучкову вручили ключи от автомобиля 6 июля.