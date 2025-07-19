О реализации национальных проектов в Дновском округе рассказал Владимир Цветков

10:20, 19 июля 2025, ПАИ

О реализации национальных проектов в Дновском округе рассказал глава муниципалитета Владимир Цветков на рабочей встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

На территории Дновского муниципального округа сейчас действует четыре национальных проекта, рассказал Владимир Цветков.

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» реализуется проект «Формирование комфортной городской среды». «Работы проводятся на улице Бульвар. Проводятся работы по асфальтированию, по освещению. Процентовка выполнения работы – 90 %. Сейчас подрядчик устраняет недочёты по благоустройству, чтобы всё было прилично, и прилежащие территории в том числе. Ориентировочно приёмка будет во вторник», – сообщил глава округа.

По национальному проекту «Семья» было закуплено оборудование для детской школы искусств. «Оборудование отсутствовало на базе этой школы. Закуплены все инструменты: классическая гитара, электронная, бас-гитара – все будут востребованы. Уже проведена работа с руководителем данного учреждения и с общественностью о том, чтобы максимально привлечь детей и заполнить все места, которые выделены с помощью этого проекта», – рассказал Владимир Цветков.

В рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» идёт выплата классным руководителям. В этом году на выплаты заложено девять миллионов 530 тысяч рублей, а также боле 900 тысяч на доплаты советникам директоров. «Также уже закуплена часть оборудования и учебники для двух школ. Сейчас эта сумма 80 тысяч рублей, а к концу года она усовершенствуется, и к началу учебного года всё будет в порядке», – отметил глава муниципалитета.

Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» подразумевает собой в Дновском муниципальном округе строительство фельдшерско-акушерских пунктов в деревнях Гаврово, Лукомо и Белой. «Объезжали объекты вместе с новым главврачом Порховской межрайонной больницы. Подрядчик обязуется 3-4 августа сдать объекты. Также совещались с главным врачом в нашем муниципальном округе о том, чтобы проводилась работа по поиску специалистов, кто будет работать, чтобы мы не пришли к тому, что двери закрыты в связи с отсутствием работников. Работа ведётся», – подчеркнул Владимир Цветков.

Напомним, что решение об утверждении кандидатуры Владимира Цветкова было принято 4 июля на сессии Собрания депутатов Дновского муниципального округа. 11 июля прошла инаугурация нового главы Дновского округа.