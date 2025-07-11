Новый глава Дновского округа официально вступил в должность

12:23, 11 июля 2025, ПАИ

Инаугурация нового главы Дновского округа Владимира Цветкова состоялась сегодня, 11 июля, сообщает газета «Дновец».

Решение об утверждении кандидатуры Владимира Цветкова было принято 4 июля на сессии Собрания депутатов Дновского муниципального округа. После голосования Владимир Цветков отметил, что новая должность – большая честь и огромная ответственность для него.

«Я убеждён, что качественная работа главы округа невозможна без активного, конструктивного взаимодействия с депутатами, общественностью, предпринимателями – со всеми вами, дорогие земляки. Я открыт для общения, готов к диалогу с каждым, кому, как и мне, дорога наша малая родина. Только вместе мы сможем добиться не только сохранения стабильности жизни в Дновском муниципальном округе, но и движения вперёд. Спасибо за доверие! Не подведу!» – пообещал Владимир Цветков.

Напомним, что прежний глава округа Михаил Шауркин 30 мая покинул пост руководителя по собственному желанию.