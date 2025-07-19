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Общество

Ливни с грозами надвигаются на Псковскую область

Ливни с грозами ожидаются в Псковской области, сообщили ПАИ пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Фото: ПАИ

Неблагоприятное погодное явление ожидается с 18:00-21:00 часов. Грозы, местами ливни пройдут по региону, начиная с южных районов, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 20 июля в Псковской области также пройдут грозы.

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