Ливни с грозами надвигаются на Псковскую область

13:19, 19 июля 2025, ПАИ

Ливни с грозами ожидаются в Псковской области, сообщили ПАИ пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Неблагоприятное погодное явление ожидается с 18:00-21:00 часов. Грозы, местами ливни пройдут по региону, начиная с южных районов, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 20 июля в Псковской области также пройдут грозы.